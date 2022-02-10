Антонио о реакции на историю с Зума и кошкой: «Я не одобряю поступок, но это хуже расизма?»

Форвард «Вест Хэма» прокомментировал реакцию на инцидент с участием защитника и кошки.

После того, как Зума пнул и ударил кошку, его призывали уйти из сборной Франции, а некоторые эксперты считали, что «Вест Хэм» должен выгнать футболиста. Кроме того, adidas расторг контракт с французом, а клуб оштрафовал его на 250 тысяч фунтов.

«У меня к вам вопрос. Считаете ли вы, что его поступок хуже расизма? Я не одобряю его поступок. И вообще не согласен с тем, что он сделал. Но есть люди, которые были осуждены и пойманы за расизм, и после этого играли в футбол.

Их забанили на восемь матчей или что-то в этом роде, но сейчас люди призывают выгнать человека и лишить его средств к существованию. Я просто хочу задать вопрос всем: разве поступок Зума хуже того, что сделали люди, осужденные за расизм?» – сказал Антонио.

Зума серьезно влип из-за видео с кошкой – уже потерял контракт с adidas. Спонсоры угрожают и «Вест Хэму»

