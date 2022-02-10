Представитель олимпийского комитета США о ситуации с Валиевой: «Речь идет не только о золоте, но и о честном спорте и ответственности»

Спортивный обозреватель USA Today Кристин Бреннан высказалась о скандале вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022.

Россия выиграла золото командного турнира , однако Международный олимпийский комитет (МОК) отложил церемонию награждения, ссылаясь на срочные юридические консультации с Международным союзом конькобежцев ( ).

В среду портал Inside the Games опубликовал новость, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у Валиевой.

«Пока МОК уже второй день не объявляет решение относительно медалей за командные соревнования, представитель, директор по связям с общественность НОК США Кейт Хартман сказала мне следующее: «У нас нет всех подробностей, но в подобных ситуациях речь идет не только о золоте. Речь идет о честном спорте и ответственности», – написала Бреннан.

Речь идет о честном спорте и ответственности», – написала Бреннан.

Странная пауза с Камилой Валиевой: с утра тренировалась, но решения по награждению нет. Онлайн. Live