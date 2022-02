Представитель олимпийского комитета США о ситуации с Валиевой: «Речь идет не только о золоте, но и о честном спорте и ответственности»

Спортивный обозреватель USA Today Кристин Бреннан высказалась о скандале вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022.

Россия выиграла золото командного турнира , однако Международный олимпийский комитет (МОК) отложил церемонию награждения, ссылаясь на срочные юридические консультации с Международным союзом конькобежцев ( ).

В среду портал Inside the Games опубликовал новость, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у Валиевой.

«Пока МОК уже второй день не объявляет решение относительно медалей за командные соревнования, представитель, директор по связям с общественность НОК США Кейт Хартман сказала мне следующее: «У нас нет всех подробностей, но в подобных ситуациях речь идет не только о золоте. Речь идет о честном спорте и ответственности», – написала Бреннан.

Речь идет о честном спорте и ответственности», – написала Бреннан.

Странная пауза с Камилой Валиевой: с утра тренировалась, но решения по награждению нет. Онлайн. Live

As IOC spends a second day not announcing a decision about medals in team competition, USOPC spokesperson Kate Hartman tells me, «We don’t have all the details, but in situations like this, it’s about more than gold. It’s about the integrity of fair sport and accountability.”