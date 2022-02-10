Олимпиада-2022. Фристайл. Акробатика. Сборная США выиграла золото в командном миксте, Россия не вышла в финал

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10 февраля на олимпийском турнире по фристайлу в Пекине прошли смешанные командные соревнования в акробатике. Победу одержала сборная США. 

Сборная России в составе Любови Никитиной, Ильи Бурова и Станислава Никитина заняла в квалификации пятое место и не смогли выйти в финал соревнований. 

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Фристайл

Акробатика

Командный микст

Финал 

1. США (Эшли Колдуэлл, Кристофер Лайллис, Джастин Шенефельд) — 338,34

2. Китай (Сюй Мэнтао, Цзя Цзунян, Ци Гуанпу) — 324,22

3. Канада (Марион Тено, Льюис Ирвинг, Миха Фонтейн) — 290.98

4. Швейцария (Александра Баер, Пирмин Вернер, Ноэ Рот) — 276,01

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