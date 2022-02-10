Олимпиада-2022. Китай пропустил 8 шайб от США, Канада победила Германию, Финляндия забила 6 голов Словакии

В Пекине продолжается мужской олимпийский хоккейный турнир.
Сборная Швеции победила Латвию (3:2), Финляндия обыграла Словакию (6:2), сборная Канады переиграла сборную Германии (5:1), сборная Китая крупно уступила сборной США (0:8).
Пекин-2022
Олимпийский хоккейный турнир
Групповой этап
Группа C
- Дата проведения
- 10 февраля, 07.10, «National Indoor Stadium»
- 1:0 – 10 Валльмарк (Хольмберг, Олофссон)
- 2:0 – 22 Ландер (Броме, Клингберг)
- 3:0 – 34 Валльмарк (Теммернес, Пудас)
- 3:1 – 37 Крастенбергc (Балинскис, Дарзиньш)
- 3:2 – 47 Елисеев (Дарзиньш, Балинскис)
- Дата проведения
- 10 февраля, 11.40, «National Indoor Stadium»
- 0:1 – 6 Славковский (Роман)
- 1:1 – 11 Маннинен (Хартикайнен, Покка)
- 2:1 – 15 Песонен (Аалтонен, Филппула)
- 3:1 – 19 Аалтонен (Няттинен)
- 4:1 – 30 Маннинен (Гранлунд, Лехтонен)
- 4:2 – 32 Славковский (Черешняк, Регенда)
- 5:2 – 42 Маннинен (Хартикайнен)
- 6:2 – 55 Аалтонен (Ойямяки, Ватанен)
Положение команд: Швеция – 3 (1), Финляндия – 3 (1), Словакия – 0 (1), Латвия – 0 (1). В плей-офф выходят все команды.
Группа A
- Дата проведения
- 10 февраля, 16.10, «Cadillac Arena»
- Дата проведения
- 10 февраля, 16.10, «National Indoor Stadium»
Положение команд: США – 3 (1), Канада – 3 (1), Германия – 0 (1), Китай – 0 (1). В плей-офф выходят все команды.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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