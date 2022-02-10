Олимпиада-2022. Китай пропустил 8 шайб от США, Канада победила Германию, Финляндия забила 6 голов Словакии

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В Пекине продолжается мужской олимпийский хоккейный турнир.

Сборная Швеции победила Латвию (3:2), Финляндия обыграла Словакию (6:2), сборная Канады переиграла сборную Германии (5:1), сборная Китая крупно уступила сборной США (0:8).

Пекин-2022

Олимпийский хоккейный турнир

Групповой этап

Группа C

Швеция – Латвия 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Дата проведения
10 февраля, 07.10, «National Indoor Stadium»
Онлайн матча Видео
1:0 – 10 Валльмарк (Хольмберг, Олофссон)
2:0 – 22 Ландер (Броме, Клингберг)
3:0 – 34 Валльмарк (Теммернес, Пудас)
3:1 – 37 Крастенбергc (Балинскис, Дарзиньш)
3:2 – 47 Елисеев (Дарзиньш, Балинскис)
Вратари: Юханссон 15/17 – Пунненовс 23/26.

 

Финляндия – Словакия 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)
Дата проведения
10 февраля, 11.40, «National Indoor Stadium»
Онлайн матча Видео
0:1 – 6 Славковский (Роман)
1:1 – 11 Маннинен (Хартикайнен, Покка)
2:1 – 15 Песонен (Аалтонен, Филппула)
3:1 – 19 Аалтонен (Няттинен)
4:1 – 30 Маннинен (Гранлунд, Лехтонен)
4:2 – 32 Славковский (Черешняк, Регенда)
5:2 – 42 Маннинен (Хартикайнен)
6:2 – 55 Аалтонен (Ойямяки, Ватанен)
Вратари: Сятери 31/33 – Конрад 24/30.

Положение команд: Швеция – 3 (1), Финляндия – 3 (1), Словакия – 0 (1), Латвия – 0 (1). В плей-офф выходят все команды.

Группа A

Канада – Германия 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Дата проведения
10 февраля, 16.10, «Cadillac Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Грант (Джонсон, Стрит)
2:0 – 10 Стрит (О'Делл, Джонсон)
3:0 – 11 Уинник (Крэкнелл, Деарнэ)
3:1 – 31 Ридер (Небельс, Пфедерль)
4:1 – 33 Норо (О'Делл, Э.Стаал)
5:1 – 52 Уил (Тамбеллини, Найт)

 

США – Китай 8:0 (1:0, 3:0, 4:0)
Дата проведения
10 февраля, 16.10, «National Indoor Stadium»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 Бриссон (Нис)
2:0 – 26 Кэйтс (Фаррелл, Майерс)
3:0 – 32 О'Нилл (Миле, Фэйбер)
4:0 – 39 Фаррелл (Абруцезе)
5:0 – 42 Кэмпфер (Фаррелл, Майерс)
6:0 – 51 Майерс (Фаррелл)
7:0 – 53 Бенирс (Абруцезе, Купер)
8:0 – 59 Фаррелл (Абделькадер, Хеллесон)

Положение команд: США – 3 (1)Канада – 3 (1), Германия – 0 (1), Китай – 0 (1)В плей-офф выходят все команды.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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