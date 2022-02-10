Скандал с допинг-пробой Валиевой, бронза Елистратова в шорт-треке, победа хоккейной сборной, поднятие возрастного ценза в фигурке, у Зума забрали кошек и другие новости утра

1. Дикий скандал случился в фигурном катании. Сайт Inside the Games сообщил, что церемонию награждения фигуристов за командный турнир на Олимпиаде-2022 перенесли из-за проблем с допинг-тестом Камилы Валиевой. Вскоре стало известно, что проба была сдана в декабре, а субстанция не оказывает влияния на улучшение спортивных показателей. Возможно, что в допинг-пробе Валиевой был найден триметазидин – препарат для лечения проблем с сердцем.

Также была информация, что фигуристку не допустят до личного турнира Олимпиады в Пекине, а золотые медали командного турнира аннулируют. Но затем «Спорт-Экспресс» удалил свою новость и опубликовал опровержение, принеся Валиевой извинения.

В итоге Федерация фигурного катания России сообщила, что Валиева не отстранена от личного турнира. Сегодня она пришла на утреннюю тренировку.

2. Россиянин Семен Елистратов взял бронзу в шорт-треке на дистанции 1500 м на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В горнолыжном слаломе золото выиграла Влхова, Линсбергер – 2-я, Холденер – 3-я, лучшая из россиянок Ткаченко – 31-я.

3. Хоккейная сборная России выиграла первый матч на Олимпиаде – победили Швейцарию благодаря голу Слепышева (1:0). В другой игре группы B Дания обыграла Чехию (2:1).

4. В АПЛ «Манчестер Сити» победил «Брентфорд», «Тоттенхэм» проиграл «Саутгемптону», «Астон Вилла» и «Лидс» забили по 3 гола. Остальные результаты – здесь.

5. НХЛ. Наместников забил 13-й гол в сезоне, поставив точку в матче с «Филадельфией» (6:3), «Эдмонтон» проиграл «Чикаго» (1:4). Другие результаты – здесь.

Форвард «Бостона» Маршанд дисквалифицирован на 6 игр за грубость против вратаря «Питтсбурга» Джерри – он сбил его с ног и ударил клюшкой по маске.

6. «Челси» вышел в финал клубного чемпионата мира, обыграв «Аль-Хилаль» (1:0) благодаря голу Лукаку. В решающем матче команда Томаса Тухеля сыграет с «Палмейрас».

7. «Милан» разгромил «Лацио» (4:0) и вышел в полуфинал Кубка Италии, где сыграет с «Интером».

8. Защитника «Вест Хэма» Курта Зума, побившего свою кошку, оштрафовали на 250 тысяч фунтов. Деньги пойдут на помощь животным. Кроме того, adidas расторг контракт с футболистом после инцидента. А с животным все хорошо: у Зума забрали двух кошек и поместили под опеку, где они останутся до конца расследования.

9. НБА. «Голден Стэйт» играет с «Ютой», «Портленд» принимает «Лейкерс». Остальные результаты – здесь.

10. Совет ISU выступил за поэтапное поднятие возрастного ценза до 17 лет в фигурном катании. Медицинская комиссия ISU объяснила эту меру так: «Допуск несовершеннолетних спортсменов к соревнованиям может подвергнуть их нагрузкам и рискам, которые считаются неподходящими для их возраста».

11. «Спартак» забил 5 мячей «Ливе» в товарищеском матче и одержал вторую победу при Ваноли, ЦСКА одолел «Люнгбю», «Ростов» обыграл «Линенсе» и уступил «Хаугесунну».

12. Казакевич, Миронова, Нигматуллина и Резцова побегут биатлонный спринт на Олимпиаде в Пекине за женскую сборную России. У мужчин в спринте выступят Логинов, Латыпов, Цветков и Серохвостов.

13. Трансферные новости. ЦСКА согласовал аренду хавбека «Ривер Плейт» Карраскаля с выкупом и контракт с ним до 2026-го. ЦСКА будет обязан выкупить Карраскаля, если тот проведет 50% матчей за команду, цена – 6 млн евро за 80% прав.

Левандовски хотел бы завершить карьеру в «Реале», его могут подписать, если не получится с Холандом. Мане готов уйти из «Ливерпуля» летом, если получит предложение от «Реала» или «Барсы». Лапорта хочет использовать спонсорские деньги от Spotify, чтобы подписать Холанда в «Барсу».

14. Стадион «Барсы» переименуют в «Spotify Камп Ноу». Изначальный доход клуба – около 5 млн долларов в год.

15. «ПСЖ» тратит на зарплаты 629 млн евро – больше всех в Европе. Это 37% от суммы выплат всех клубов Лиги 1.

16. «Монреаль» уволил Дюшарма после 1:7 от «Нью-Джерси». У команды 8 побед в 45 матчах сезона.

17. Белорусская лыжница Долидович покинула страну, опасаясь преследования властей, сообщает Reuters.

18. Тина Канделаки стала исполняющим обязанности директора ТНТ.

Цитаты дня.

Ирина Роднина: «Если подтвердили допинг, то не будем говорить, какая Валиева спортсменка. В данной ситуации она – нарушитель всех законов России»

Боец UFC Блахович о видео Зума с кошкой: «Если ты такой крутой, ублюдок, попробуй ударить меня. Что за кусок дерьма»

Татьяна Тарасова: «У нас абсолютно чистые спортсмены. Это даже смешно – детям предлагать допинг»

«Я поставил длинные металлические шипы, чтобы травмировать кого-то. Я оставил дырку в ноге Терри, он уходил на костылях». Руни о матче с «Челси» в 2006-м

Быков об игре сборной России: «Те, кто критикует наших ребят, лучше бы не смотрели хоккей»

Юри Алберто об имени: «Родители говорили, что в России так называли наследников престола. Учителя шутили, что меня зовут как Гагарина»

Губерниев о допинг-пробе Валиевой: «Кто пичкал 15-летнюю девочку этим говном? Вопросы к федерации, вопросы ко всем! Что это вообще такое?»