Китай проиграл США (0:8) в дебютном матче на Олимпиаде

Сборная Китая крупно уступила сборной США (0:8) в матче Олимпиады-2022.
Китайская команда впервые в истории сыграла на олимпийском хоккейном турнире.
Китай, состав которого полностью состоит из хоккеистов «Куньлуня», выступающего в КХЛ, пропустил одну шайбу в первом периоде, три – во втором и четыре – в третьем.
Кроме того, американская сборная перебросала китайцев со счетом 55:29.
Сборная Китая, которую тренирует Айван Занатта, продолжит олимпийский турнир 12 февраля матчем против сборной Германии.