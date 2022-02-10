Китай проиграл США (0:8) в дебютном матче на Олимпиаде

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Сборная Китая крупно уступила сборной США (0:8) в матче Олимпиады-2022.

Китайская команда впервые в истории сыграла на олимпийском хоккейном турнире.

Китай, состав которого полностью состоит из хоккеистов «Куньлуня», выступающего в КХЛ, пропустил одну шайбу в первом периоде, три – во втором и четыре – в третьем.

Кроме того, американская сборная перебросала китайцев со счетом 55:29.

Сборная Китая, которую тренирует Айван Занатта, продолжит олимпийский турнир 12 февраля матчем против сборной Германии.

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