Историческое серебро в прыжках с трамплина, провал в биатлоне, Зюле в «Боруссии», Чжоу не выступит в Пекине, Овермарс уволен из-за дикпиков, цирк в женском хоккее и другие новости

1. Сборная России завоевала серебро в командном миксте в прыжках с трамплина на Олимпиаде-2022, 4 сборные лишили прыжков из-за проблем с комбинезонами. Это первая в истории олимпийская медаль российских прыгунов с трамплина.

2. «Боруссия» объявила о трансфере Никласа Зюле. Защитник бесплатно перейдет из «Баварии» летом. Он будет получить в Дортмунде 10 млн евро в год.

3. Немецкая биатлонистка Дениз Херманн выиграла индивидуальную гонку на Олимпиаде в Пекине, россиянка Кристина Резцова стала девятой, Светлана Миронова – 23-я. Ульяна Нигматуллина допустила 10 промахов.

4. Nike прекратила сотрудничество с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Мэйсоном Гринвудом.

5. Американский фигурист Винсент Чжоу сдал второй положительный тест на коронавирус. Он не выступит в личном турнире Олимпиады-2022.

Тем временем Александра Трусова прыгнула пять четверных в прогоне произвольной на тренировке Пекина-2022, Щербакова чисто исполнила три квада.

6. Женская сборная России по хоккею пропустила 6 голов от Канады. При этом канадки сначала отказались выходить на матч: они ждали результатов российских тестов, так что игру перенесли на час, а потом играли в масках (Канада – весь матч, наши – два периода). Также выяснилось, что ИИХФ поменяла регламент тестов на ковид на Олимпиаде: перед утренними играми их нужно сдавать в 5:00.

7. «Челси» выплатит «шестизначные суммы» пострадавшим от расизма бывшим игрокам клуба. В 90-е их били и оскорбляли на расовой почве.

8. «Фиорентина» работает над расторжением контракта с Александром Кокориным. Предложений по нему нет.

9. НХЛ. «Торонто» победил «Каролину», «Оттава» обыграла «Нью-Джерси».

10. Марк Овермарс уволен с поста спортивного директора «Аякса» из-за неуместных сообщений женщинам-коллегам. Пишут, что он отправлял сотруднице фото пениса.

11. НБА. 38 очков Букера помогли «Финиксу» обыграть «Чикаго» в гостях, «Голден Стэйт» был сильнее «Оклахомы» и другие результаты.

12. Великобритания и Ирландия подали заявку на проведение Евро-2028. Теперь на ЧМ-2030 от Европы претендуют только Испания и Португалия.

13. У «МЮ» худший трансферный баланс в топ-5 лиг за 10 сезонов. «Ман Сити», «ПСЖ», «Барса», «Арсенал» – в топ-5 антирейтинга. У «Лилля» – лучший показатель.

14. Единая лига ВТБ. Попадание О Джей Мэйо под сирену принесло УНИКСу победу в третьем овертайме матча с ЦСКА, «Зенит» в гостях обыграл «Калев».

15. «Ньюкасл» за 40 млн фунтов продал одну акцию номинальной стоимостью 5 пенсов за неделю до закрытия трансферного окна.

16. Нидерландская конькобежка Ирен Вюст повторила достижение Лидии Скобликовой, став шестикратной чемпионкой Олимпийских игр.

17. «Барселона» получит от Spotify 280 млн евро за 3 года. Соглашение подпишут сегодня.

18. Фильм «Космический джем: Новое поколение» с суперзвездой НБА Леброном Джеймсом претендует на «Золотую малину» в 4 номинациях, включая худший фильм и актерскую работу. Антинаграду вручают с 1981 года.

Цитаты дня.

Алек Болдуин: «Спортсмены вроде Валиевой показывают нам красоту этого мира. Спасибо тебе, Камила»

Гозенс об отказе от предложения «Ньюкасла»: «Я бы мог обеспечить несколько поколений на эти деньги. Но это бы поставило под угрозу мои спортивные цели»

Норвежский журналист Салтведт: «Большунова и всех русских не должно быть на Олимпиаде. Он мог подождать золота до 2026-го»

Муж Марии Ласицкене: «Командный турнир фигуристов – профанация от МОК. Претензий к атлетам нет. Не они эту чушь включили в Игры»

Миронова о 23-м месте в индивидуальной гонке: «Как сказал Йоханнес Клэбо: это жопа. Такова моя готовность»