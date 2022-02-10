Олимпиада-2022. Лыжи. Непряева, Ступак, Сорина, Васильева, Йохауг и Карлссон пробегут классическую гонку на 10 км с раздельного старта

10 февраля на Олимпийских играх в Пекине пройдет женская лыжная гонка с раздельным стартом на 10 км «классикой». В гонке выступят российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Лилия Васильева.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Лыжные гонки
Женщины
10 км, классический стиль, раздельный старт
Начало – 10.00 по московскому времени, прямая трансляция – на Первом канале
Старт-лист
9. Лилия Васильева (Россия)
25. Лотта Венг (Норвегия)
26. Эмма Рибом (Швеция)
28. Анне Кюлленен (Финляндия)
34. Джесси Диггинс (США)
36. Тереза Йохауг (Норвегия)
38. Криста Пярмякоски (Финляндия)
39. Матильде Мирвол (Норвегия)
40. Кертту Нисканен (Финляндия)
42. Татьяна Сорина (Россия)
44. Рози Бреннан (США)
46. Тириль Венг (Норвегия)
48. Шарлотте Калла (Швеция)
52. Юлия Ступак (Россия)
54. Тереза Штадлобер (Австрия)
56. Эбба Андерссон (Швеция)
58. Фрида Карлссон (Швеция)
60. Наталья Непряева (Россия)