Олимпиада-2022. Лыжи. Непряева, Ступак, Сорина, Васильева, Йохауг и Карлссон пробегут классическую гонку на 10 км с раздельного старта

10 февраля на Олимпийских играх в Пекине пройдет женская лыжная гонка с раздельным стартом на 10 км «классикой». В гонке выступят российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Лилия Васильева.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Лыжные гонки

Женщины

10 км, классический стиль, раздельный старт

Начало – 10.00 по московскому времени, прямая трансляция – на Первом канале

Старт-лист

9. Лилия Васильева (Россия)

25. Лотта Венг (Норвегия)

26. Эмма Рибом (Швеция)

28. Анне Кюлленен (Финляндия)

34. (США)

36. (Норвегия)

38. Криста Пярмякоски (Финляндия)

39. Матильде Мирвол (Норвегия)

40. Кертту Нисканен (Финляндия)

42. (Россия)

44. Рози Бреннан (США)

46. Тириль Венг (Норвегия)

48. (Швеция)

52. (Россия)

54. Тереза Штадлобер (Австрия)

56. Эбба Андерссон (Швеция)

58. Фрида Карлссон (Швеция)

60. Наталья Непряева (Россия)