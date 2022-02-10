Клубы РПЛ обсудят расширение лиги до 18 команд

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Организация РПЛ регламент Футбол

Клубы РПЛ намерены обсудить вопрос расширения лиги до 18 команд, сообщает «РБ Спорт».

Речь не идет о расширении со следующего сезона – это маловероятно в силу того, что чемпионат будет плотным из-за ЧМ в Катаре. Возможное расширение – с сезона-2023/24.

Аргументация шага связана с позицией РФС и самой лиги о необходимости увеличения количества матчей. Кроме того, в январе 2020 года общее собрание РПЛ голосованием (14:2, против были «Зенит» и «Спартак») уже было принято решение о необходимости расширения.

Вероятно, вопрос о расширении обсудят или на общем собрании лиги, или на совещании по видеосвязи.

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