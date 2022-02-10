Евролига. «Зенит» в гостях у «Альбы», ЦСКА играет с «Маккаби» и другие матчи

В четверг, 10 февраля, в рамках 26-го раунда регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 состоятся пять матчей.
Санкт-петербургский «Зенит» в гостях играет с берлинской «Альбой».
Московский ЦСКА на выезде встречается с тель-авивским «Маккаби».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 февраля, 22.00, «Салле Гастон Медесен»
- Монако
- Джеймс (15), Мотеюнас (12), Диалло (5), Уаттара (3), Томас (2) – старт; Бэйкон (7), Ли (2), Холл (2), Анджушич (0), Мотум (0).
- Дата проведения
- 10 февраля, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Олимпиакос
- Слукас (9), Дорси (8), Везенков (8), Фалль (4), Папаниколау (0) – старт; Ларендзакис (5), Принтезис (4), Маккиссик (3), Мартин (1), Лунцис (0).
- Дата проведения
- 10 февраля, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
- Альба
- Смит (8), Ло (7), Кумадже (6), Сикма (5), Делов (2) – старт; Тиманн (6), Блатт (5), Лэммерс (4), Маттиссек (3), Зусман (0), Шнайдер (0).
- Дата проведения
- 10 февраля, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Маккаби Плейтика
- Уилбекин (14), Эванс (12), Томас (7), Жижич (4), Уильямс (0) – старт; ДиБартоломео (6), Рейнольдс (4), Дж. Коэн (3), Калояро (2), Соркин (0), Блайзер (0).
- Дата проведения
- 10 февраля, 22.30, «Медиоланум Форум»
- AX Армани Эксчейндж Милан
- Мелли (8), Дэниелс (6), Холл (5), Хайнс (4), Дилэйни (3) – старт; Бентил (4), Родригес (3), Грант (2), Келл (0), Тарчевски (0).
- Битси Баскония
- Болдуин (4), Питерс (4), Маринкович (3), Инок (2), Гедрайтис (0) – старт; Костелло (7), Фонтеккьо (3), Грэйнджер (2), Куруц (0), Седекерскис (0).
Положение команд: Реал Испания – 20-4, Барселона Испания – 19-5, Милан Италия – 16-7, Зенит Россия – 14-8, ЦСКА Россия – 14-9, Олимпиакос Греция – 13-9, УНИКС Россия – 13-10, Фенербахче Турция – 12-10, Анадолу Эфес Турция – 12-11, Монако Монако – 12-12, Бавария Германия – 12-12, Маккаби Плейтика Израиль – 10-12, Виллербан Франция – 9-15, Црвена Звезда Сербия – 8-14, Баскония Испания – 7-16, Альба Германия – 7-16, Панатинаикос Греция – 5-17, Жальгирис Литва – 3-19.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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