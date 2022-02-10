Евролига. «Зенит» в гостях у «Альбы», ЦСКА играет с «Маккаби» и другие матчи

В четверг, 10 февраля, в рамках 26-го раунда регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 состоятся пять матчей.

Санкт-петербургский «Зенит» в гостях играет с берлинской «Альбой».

Московский ЦСКА на выезде встречается с тель-авивским «Маккаби».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 20-4, Барселона Испания – 19-5, Милан Италия – 16-7, Зенит Россия – 14-8, ЦСКА Россия – 14-9, Олимпиакос Греция – 13-9, УНИКС Россия – 13-10, Фенербахче Турция – 12-10, Анадолу Эфес Турция – 12-11, Монако Монако – 12-12, Бавария Германия – 12-12, Маккаби Плейтика Израиль – 10-12, Виллербан Франция – 9-15, Црвена Звезда Сербия – 8-14, Баскония Испания – 7-16, Альба Германия – 7-16, Панатинаикос Греция – 5-17, Жальгирис Литва – 3-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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