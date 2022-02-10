Евролига. «Зенит» в гостях у «Альбы», ЦСКА играет с «Маккаби» и другие матчи

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В четверг, 10 февраля, в рамках 26-го раунда регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 состоятся пять матчей.

Санкт-петербургский «Зенит» в гостях играет с берлинской «Альбой».

Московский ЦСКА на выезде встречается с тель-авивским «Маккаби».

Евролига

Регулярный чемпионат  

Монако Монако  –  Жальгирис Литва 50:41 (3 четверть)
Дата проведения
10 февраля, 22.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча
Монако
Джеймс (15), Мотеюнас (12), Диалло (5), Уаттара (3), Томас (2) – старт; Бэйкон (7), Ли (2), Холл (2), Анджушич (0), Мотум (0).
Жальгирис
Кавано (9), Улановас (4), Лукошюнас (3), Блажевич (2), Т. Уэбстер (0) – старт; Ловернь (9), Милакнис (6), Нибо (4), Гиффи (2), Лекавичюс (0), Янкунас (0).

Олимпиакос Греция  –  Анадолу Эфес Турция 57:56 (3 четверть)
Дата проведения
10 февраля, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча
Олимпиакос
Слукас (9), Дорси (8), Везенков (8), Фалль (4), Папаниколау (0) – старт; Ларендзакис (5), Принтезис (4), Маккиссик (3), Мартин (1), Лунцис (0).
Анадолу Эфес
Мицич (8), Пляйсс (6), Синглтон (4), Ларкин (3), Бобуа (0) – старт; Симон (6), Морман (6), Данстон (5), Брайант (3).

Альба Германия  –  Зенит Россия 51:48 (3 четверть)
Дата проведения
10 февраля, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча
Альба
Смит (8), Ло (7), Кумадже (6), Сикма (5), Делов (2) – старт; Тиманн (6), Блатт (5), Лэммерс (4), Маттиссек (3), Зусман (0), Шнайдер (0).
Зенит
Мики (6), Лойд (4), Пойтресс (2), Д.Кулагин (0), Карасев (0) – старт; Бэрон (13), Кузминскас (12), Зубков (5), Пушков (2), Картер (0).

Маккаби Плейтика Израиль  –  ЦСКА Россия 49:28 (перерыв)
Дата проведения
10 февраля, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча
Маккаби Плейтика
Уилбекин (14), Эванс (12), Томас (7), Жижич (4), Уильямс (0) – старт; ДиБартоломео (6), Рейнольдс (4), Дж. Коэн (3), Калояро (2), Соркин (0), Блайзер (0).
ЦСКА
Григонис (6), Милутинов (4), Ухов (3), Хэкетт (3), Антонов (0) – старт; Боломбой (4), Швед (2), Лундберг (2), Курбанов (0).

AX Армани Эксчейндж Милан Италия  –  Битси Баскония Испания 40:25 (перерыв)
Дата проведения
10 февраля, 22.30, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча
AX Армани Эксчейндж Милан
Мелли (8), Дэниелс (6), Холл (5), Хайнс (4), Дилэйни (3) – старт; Бентил (4), Родригес (3), Грант (2), Келл (0), Тарчевски (0).
Битси Баскония
Болдуин (4), Питерс (4), Маринкович (3), Инок (2), Гедрайтис (0) – старт; Костелло (7), Фонтеккьо (3), Грэйнджер (2), Куруц (0), Седекерскис (0).

Положение команд: Реал Испания – 20-4, Барселона Испания – 19-5, Милан Италия – 16-7, Зенит Россия – 14-8, ЦСКА Россия – 14-9, Олимпиакос Греция – 13-9, УНИКС Россия – 13-10, Фенербахче Турция – 12-10, Анадолу Эфес Турция – 12-11, Монако Монако – 12-12, Бавария Германия – 12-12, Маккаби Плейтика Израиль – 10-12, Виллербан Франция – 9-15, Црвена Звезда Сербия – 8-14, Баскония Испания – 7-16, Альба Германия – 7-16, Панатинаикос Греция – 5-17, Жальгирис Литва – 3-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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