Ничушкин – 2-я звезда матча с «Тампой»: 13-й гол в сезоне, 7 бросков, 2 хита и «+2». У него 24 очка в 29 играх

Форвард стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата с (3:2) и был признан его второй звездой.

Она стала для россиянина 13-й в текущем сезоне. Ничушкину осталось забить еще один раз, чтобы повторить личный рекорд по голам за сезон (14, 2013/14).

Всего у него стало 24 (13+11) очка в 29 матчах.

Сегодня нападающий (16:55, 1:18 – в большинстве, 1:41 – в меньшинстве, полезность «+2») нанес 7 бросков в створ, применил 2 силовых приема и сделал 2 перехвата.