Ничушкин – 2-я звезда матча с «Тампой»: 13-й гол в сезоне, 7 бросков, 2 хита и «+2». У него 24 очка в 29 играх

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Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (3:2) и был признан его второй звездой. 

Она стала для россиянина 13-й в текущем сезоне. Ничушкину осталось забить еще один раз, чтобы повторить личный рекорд по голам за сезон (14, 2013/14). 

Всего у него стало 24 (13+11) очка в 29 матчах. 

Сегодня нападающий (16:55, 1:18 – в большинстве, 1:41 – в меньшинстве, полезность «+2») нанес 7 бросков в створ, применил 2 силовых приема и сделал 2 перехвата. 

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