НБА. «Финикс» примет «Милуоки», «Голден Стэйт» – «Нью-Йорк» и другие матчи

В четверг, 10 февраля, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут семь матчей.

В Финиксе состоится встреча финалистов прошлого сезона – «Санз» – «Бакс». примет на своей площадке .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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