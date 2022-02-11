НБА. «Финикс» примет «Милуоки», «Голден Стэйт» – «Нью-Йорк» и другие матчи

В четверг, 10 февраля, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут семь матчей.
В Финиксе состоится встреча финалистов прошлого сезона – «Санз» – «Бакс». «Голден Стэйт» примет на своей площадке «Нью-Йорк».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 11 февраля, 03.30, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 11 февраля, 03.30, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 11 февраля, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 11 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 11 февраля, 06.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 11 февраля, 06.00, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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