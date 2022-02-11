Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин 25 декабря, во время чемпионата России

Российская фигуристка сдала положительную допинг-пробу на триметазидин 25 декабря во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщается в релизе Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

«Проба у спортсмена была взята под контролем Российского антидопингового агентства ( ) 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию 2022 года в Санкт-Петербурге.

Лаборатория, аккредитованная WADA в Стокгольме, сообщила, что образец показал неблагоприятный результат анализа для неуказанного запрещенного вещества (триметазидин) 8 февраля 2022 года.

После этого спортсмен был временно отстранен РУСАДА с немедленным вступлением решения в силу.

Спортсмен обжаловал временное отстранение в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года, и в тот же день состоялось слушание.

Вечером 9 февраля 2022 года Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение отменить временное отстранение спортсменки, что позволило ей продолжить участие в Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Мотивированное решение, включая основания, по которым временное отстранение было отменено, вскоре будет распространено среди всех заинтересованных сторон», – говорится в релизе ITA.

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