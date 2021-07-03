Лунев в «Байере», Черчесов отказался от компенсации, «Спартаку» вручили серебряные медали, Мбаппе на обложке FIFA 22 и другие новости футбола

1. Бывший голкипер «Зенита» Андрей Лунев перешел в «Байер». Контракт 29-летнего россиянина с клубом Бундеслиги рассчитан на два года.

2. Станислав Черчесов прокомментировал уход из сборной России: «Меня не увольняли. Решили расстаться по обоюдному согласию. Были выполнены все задачи, прописанные в контракте».

Тренеру выплатили зарплату только за июль после отставки. Черчесов отказался от компенсации после официального расторжения контракта, а его штабу выплатили зарплату до конца года.

3. Защитник ЦСКА Марио Фернандес может завершить карьеру в сборной России. Бразильцу 30 лет.

4. Александр Кокорин прибыл во Флоренцию на 10 дней раньше конца отпуска, форвард «Фиорентины» хочет поработать над укреплением мышц.

5. «Спартаку» вручили серебряные медали РПЛ на базе в Тушине. Кокорин тоже получит. А вот Шамиль Газизов – вряд ли.

6. Трансферы. ЦСКА отдал Шкурина в аренду киевскому «Динамо» с правом выкупа. 19-летний защитник «Зенита-2» Сазонов перешел в «Динамо». «Спартак» подписал нападающего юношеской сборной России Быковского.

Гвардиола обсуждал с Гризманном его возможный переход в «Манчестер Сити». «Милан» и «Аталанта» хотят арендовать Влашича с правом выкупа, Мальдини уже обратился в ЦСКА, но московский клуб готов продать хорвата только за 35 млн евро. «Милан» и «Челси» согласовали трансфер Жиру.

7. Более 340 тысяч англичан подписали петицию о дополнительном выходном в случае победы сборной на Евро-2020.

8. Прокуратура Нидерландов хочет привлечь хавбека «Спартака» Квинси Промеса к ответственности за нанесение ножевых ранений родственнику.

9. Кубок Америки. Матч за 3-е место. Колумбия одолела Перу (3:2) благодаря голу на 94-й минуте.

10. Из-за дискриминационного поведения фанатов на Евро-2020 Венгрия проведет два домашних матча без зрителей.

11. Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Адмиру» (1:0), «Локомотив» выиграл у «Хартберга» (1:0), «Уфа» – у «Ботошани» (2:1).

12. Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе стал лицом обложки FIFA 22.

Цитаты дня:

Семин о BLM: «Тогда все должны становится на колени перед русским народом. Но к чему это приведет? Будем все время на коленях стоять»

Песков о том, не против ли Кремль тренера-иностранца: «Главное, чтобы сборная играла. Решать должны футбольные власти»

Юрий Семин: «Если футболист хороший, пусть будет черный, белый, ориентации разной. Главное, чтобы хорошо играл»

Марио Фернандес: «Я бы не пошел в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду»

Каррагер о падении Стерлинга: «Не думаю, что это симуляция. Он проявил смекалку, не цинизм»

Дзюба – Черчесову: «Спасибо за ЧМ. Жаль, что так сложилось на Евро, это наша общая вина»