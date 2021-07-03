19-летний защитник «Зенита-2» Сазонов перешел в «Динамо»

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Защитник Саба Сазонов стал игроком «Динамо».

19-летний футболист, находившийся на просмотре, подписал контракт на 3 года.

Сазонов – воспитанником академии «Зенита». В минувшем сезоне он провел 18 матчей в Олимп-ПФЛ за «Зенит-2» и забил трижды. Сазонов сыграл за основную команду в матче 30-го тура РПЛ против «Тамбова» (5:1), выйдя на замену на 76-й минуте.

Полную статистику защитника можно найти здесь.

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