19-летний защитник «Зенита-2» Сазонов перешел в «Динамо»

Защитник Саба Сазонов стал игроком .

19-летний футболист, находившийся на просмотре, подписал контракт на 3 года.

Сазонов – воспитанником академии . В минувшем сезоне он провел 18 матчей в Олимп-ПФЛ за и забил трижды. Сазонов сыграл за основную команду в матче 30-го тура против «Тамбова» (5:1), выйдя на замену на 76-й минуте.

Полную статистику защитника можно найти здесь.