Бывший главный тренер сборной России по футболу получил зарплату только за июль, сообщает РБК со ссылкой на знакомый с ситуацией источник и источник в .

Ранее стало известно, что Черчесов зарабатывал 2,5 миллиона евро в год на посту тренера сборной России. В таком случае его оклад за месяц – 208 тысяч.

Как сообщалось, тренерскому штабу Черчесова выплатили зарплату до конца года. В четверг РФС расторг контракт со специалистом по обоюдному согласию.

Черчесов также отказался от компенсации, которую ему должны были выплатить в случае расторжения контракта, который действовал до конца 2022 года.

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