Марио Фернандес: «Я бы не пошел в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес объяснил, почему никогда не перешел бы в другую российскую команду.

– Ни для кого не секрет, что у тебя было предложение от «Зенита». Ни на секунду не задумался о том, чтобы принять его?

– Для меня доносилось очень много слухов на тему «Зенита». Но я никогда не придавал им значение. Всегда говорил и буду говорить, что не хочу уходить отсюда. Мне здесь очень комфортно.

Клуб тоже никогда не хотел со мной расстаться. Впрочем, даже если бы руководство сказало, что я им больше не нужен, я бы не пошел в «Зенит».

В России ни в какой другой команде играть не буду. И не остановлюсь ни на секунду, чтобы послушать предложение любого российского клуба.

Для меня это просто невозможно – перейти в другой российский клуб. Уважаю все команды из России. , без сомнения, хороший клуб, но мой дом – ЦСКА. Отсюда по собственной воле я никуда не перейду, – сказал Марио Фернандес.