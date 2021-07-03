Кубок Америки. Матч за 3-е место. Колумбия одолела Перу (3:2) благодаря голу на 94-й минуте

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В Бразилии продолжается Кубок Америки.

Сборная Колумбии одержала волевую победу над Перу (3:2) в матче за третье место. Решающий гол на 94-й минуте забил Луис Диас, на счету которого дубль в этой игре.

Кубок Америки

Матч за 3-е место

Колумбия – Перу 3:2 (0:1, 3:1)
Дата проведения
10 июля, 03.00, «Национальный стадион Бразилии»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 45 Йотун, 1:1 – 49 Куадрадо, 2:1 – 66 Диас, 2:2 – 82 Лападула, 3:2 – 90 Диас.
КолумбияВаргас, Медина, Мина (Санчес, 55), Мурильо, Тесильо, Куадрадо, Барриос (Муриэль, 90), Куэльяр (Борре, 83), Диас, Кардона (Чара, 46), Сапата (Борха, 55).
ПеруГальесе, Корсо (Лора, 78), Сантамария, Кальенс, Лопес, Тапия (Картахена, 24), Йотун, Каррильо, Пенья (Орменьо, 78), Куэва (Гарсия, 69), Лападула.
Предупреждения:
Кардона (45), Куэва (50), Барриос (62), Каррильо (63), Мурильо (87).

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