Кубок Америки. Матч за 3-е место. Колумбия одолела Перу (3:2) благодаря голу на 94-й минуте

В Бразилии продолжается Кубок Америки.
Сборная Колумбии одержала волевую победу над Перу (3:2) в матче за третье место. Решающий гол на 94-й минуте забил Луис Диас, на счету которого дубль в этой игре.
Кубок Америки
Матч за 3-е место
- Дата проведения
- 10 июля, 03.00, «Национальный стадион Бразилии»
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Колумбия –
Варгас, Медина, Мина (Санчес, 55), Мурильо, Тесильо, Куадрадо, Барриос (Муриэль, 90), Куэльяр (Борре, 83), Диас, Кардона (Чара, 46), Сапата (Борха, 55).
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Перу –
Гальесе, Корсо (Лора, 78), Сантамария, Кальенс, Лопес, Тапия (Картахена, 24), Йотун, Каррильо, Пенья (Орменьо, 78), Куэва (Гарсия, 69), Лападула.