Кубок Америки. Матч за 3-е место. Колумбия одолела Перу (3:2) благодаря голу на 94-й минуте

В Бразилии продолжается Кубок Америки.

Сборная Колумбии одержала волевую победу над Перу (3:2) в матче за третье место. Решающий гол на 94-й минуте забил Луис Диас, на счету которого дубль в этой игре.

Кубок Америки

Матч за 3-е место

Статистика Кубка Америки

Смотрите все матчи Кубка Америки на «Okko Спорт»