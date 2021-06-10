Из-за дискриминационного поведения фанатов на Евро Венгрия проведет два домашних матча без зрителей

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УЕФА наказал сборную Венгрии за дискриминационное поведение болельщиков в матчах группового этапа Евро-2020.

Команда наказана проведением трех следующих домашних матчей без зрителей, одного из них – условно. Испытательный срок будет действовать два года с даты принятия решения.

Кроме того, сборная Венгрии оштрафована на 100 тысяч евро. Еще команда должна на этих играх вывесить баннер с надписью Equal Game («Равная игра»).

Ранее стало известно, что венгерские ультрас по-обезьяньи ухали в адрес французских хавбеков Поля Погба и Нголо Канте. А перед игрой баннер с перечеркнутым черным человечком на одном колене пронесли фанаты сборной Венгрии.

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