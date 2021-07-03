Песков о том, не против ли Кремль тренера-иностранца: «Главное, чтобы сборная играла. Решать должны футбольные власти»

В Кремле не против, если сборную России возглавит иностранный тренер, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да нет, главное, чтобы сборная у нас играла», – сказал Песков, отметив, что выбор должно сделать футбольное руководство.

«В Кремле считают, что это все-таки должны решать наши футбольные спортивные власти.

Все остальное – это любительские рассуждения, и мы не хотели бы пускаться в эти любительские рассуждения. Это должны решать те люди, которые профессионально разбираются в футболе», – отметил пресс-секретарь.

Пока в футболе гнилая система, нас не сделает счастливыми ни один тренер