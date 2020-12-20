Прокуратура Нидерландов хочет привлечь Промеса к ответственности за нанесение ножевых ранений

Прокуратура Нидерландов хочет привлечь к ответственности полузащитника , который обвиняется в нанесении ножевых ранений.

В конце прошлого года двоюродный брат Промеса обвинил игрока в нанесении ножевых ранений. Во время вечеринки они якобы поссорились, а затем, по словам нескольких свидетелей, футболист ударил родственника ножом.

Пострадавший получил травму колена, и, вероятно, ее последствия останутся на всю жизнь. Сам инцидент произошел летом 2020 года. Промес назвал обвинения ложными.

В мае полиция завершила расследование и передала дело в прокуратуру Амстердама. После рассмотрения было принято предварительное решение о возбуждении уголовного дела.

Окончательное решение примут после того, как свое слово скажет адвокат футболиста.

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