🥈 «Спартаку» вручили серебряные медали РПЛ на базе в Тушине

Футболисты «Спартака» получили серебряные медали РПЛ сезона-2020/21.
Мероприятие состоялось на тренировочной базе «Спартака» в Тушине.
Награды руководству, игрокам, тренерскому, административному и медицинскому штабам вручили президент РПЛ Сергей Прядкин и генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
По итогам прошедшего сезона РПЛ красно-белые заняли второе место в турнирной таблице. Чемпионом стал «Зенит».
Тренировавший «Спартак» с 2019 года Доменико Тедеско покинул команду по окончании сезона. Ранее стало известно, что специалисту и его тренерскому штабу медали передал Макс Урванчки, который получил их во время сбора команды в Австрии.
Фото: сайт «Спартака»