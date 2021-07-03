🥈 «Спартаку» вручили серебряные медали РПЛ на базе в Тушине

Футболисты «Спартака» получили серебряные медали сезона-2020/21.

Мероприятие состоялось на тренировочной базе «Спартака» в Тушине.

Награды руководству, игрокам, тренерскому, административному и медицинскому штабам вручили президент РПЛ Сергей Прядкин и генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

По итогам прошедшего сезона РПЛ красно-белые заняли второе место в турнирной таблице. Чемпионом стал «Зенит».



Тренировавший с 2019 года покинул команду по окончании сезона. Ранее стало известно, что специалисту и его тренерскому штабу медали передал , который получил их во время сбора команды в Австрии.

Фото: сайт «Спартака»