Мальдини обратился в ЦСКА по Влашичу. «Милан» хочет арендовать игрока, ЦСКА – продать за 35 млн евро (Нобель Арустамян)

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«Милан» обращался в ЦСКА насчет перехода полузащитника Николы Влашича, сообщил инсайдер Нобель Арустамян.

«Единственный клуб, который пока напрямую связывался с ЦСКА по хорвату, это «Милан».

Накануне в клуб обратился лично Паоло Мальдини – технический директор пообщался с ЦСКА на предмет перехода. «Милан» впечатлен игрой Влашича на Евро (Никола забил Шотландии) и к тому же ищет замену Хакану Чалханоглу – турок недавно переметнулся в «Интер».

По своей традиции «Милан» хочет арендовать Влашича с правом выкупа. Это наиболее безопасный и экономный вариант. Наглядный пример – Сандро Тонали: год назад посмотреть взяли хавбека «Брешии» в аренду и вот только что выкупили окончательно.

Но у ЦСКА позиция четкая: если и продавать Влашича, то только за серьезные деньги. В контракте прописана цена: 35 млн евро. Очевидно, клубам придется искать оптимальное решение для всех», – написал Арустамян в телеграм-канале.

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