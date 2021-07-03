Лунев перешел в «Байер». Трансфер подтвердил его представитель

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Бывший голкипер «Зенита» Андрей Лунев продолжит карьеру в чемпионате Германии.

29-летний вратарь прибыл в Леверкузен для прохождения медосмотра перед подписанием контракта с «Байером».

Переход также подтвердило в своем телеграм-канале агентство «Алетейя», представляющее интересы футболиста.

Ранее стало известно, что Лунев на правах свободного агента подпишет с «Байером» контракт на два года.

В минувшем сезоне основным вратарем «Байера» был Лукаш Градецки из сборной Финляндии. Он провел 29 матчей в чемпионате и пропустил 29 голов, отыграв на ноль 9 встреч.

Лунев выходил на поле в 12 матчах РПЛ и трижды сыграл на ноль, пропустив 11 мячей. С полной статистикой россиянина можно ознакомиться здесь.

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