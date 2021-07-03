Дзюба – Черчесову: «Спасибо за ЧМ. Жаль, что так сложилось на Евро, это наша общая вина»

Теги Зенит Артем Дзюба Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу соцсети Футбол

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поблагодарил уволенного из сборной России тренера Станислава Черчесова за совместную работу.

«Станислав Саламович, огромное спасибо за совместные годы работы! Спасибо вам за чемпионат мира, спасибо за попадание на чемпионат Европы.

Жаль, что так сложилось на Евро, и мы прекрасно понимаем, что это наша общая вина и ответственность. Желаю вам всего наилучшего, успехов в дальнейшей карьере!» – написал Дзюба в инстаграме.

 
 
 
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Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

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