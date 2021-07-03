Гвардиола обсуждал с Гризманном возможный переход в «Ман Сити» (Foot Mercato)

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«Манчестер Сити» заинтересован в приглашении нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна.

По данным Foot Mercato, главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола созванивался с игроком и обсуждал с ним возможный переход.

Приоритетным вариантом «Сити» для усиления атаки является Харри Кейн из «Тоттенхэма», однако осуществить его трансфер будет непросто, поэтому клуб рассматривает Гризманна в качестве альтернативы.

При этом «Барса» не будет удерживать француза, если получит приемлемое предложение.

Ранее сообщалось, что интерес к Гризманну также проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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