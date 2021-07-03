Гвардиола обсуждал с Гризманном возможный переход в «Ман Сити» (Foot Mercato)

«Манчестер Сити» заинтересован в приглашении нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна.
По данным Foot Mercato, главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола созванивался с игроком и обсуждал с ним возможный переход.
Приоритетным вариантом «Сити» для усиления атаки является Харри Кейн из «Тоттенхэма», однако осуществить его трансфер будет непросто, поэтому клуб рассматривает Гризманна в качестве альтернативы.
При этом «Барса» не будет удерживать француза, если получит приемлемое предложение.
Ранее сообщалось, что интерес к Гризманну также проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».