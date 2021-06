«Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай». Возле дома Бенитеса, близкого к назначению в «Эвертон», появился баннер

Неизвестные разместили баннер возле дома испанского тренера Рафаэля Бенитеса в графстве Мерсисайд.

«Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай», – написано на баннере.

Бенитес, как ранее сообщалось, близок к назначению в и должен подписать контракт в ближайшее время.

С 2004 по 2010 год Бенитес работал с «Ливерпулем», в доме, около которого появился баннер, Бенитес жил вместе с женой и двумя дочерьми.

This banner is online. It has been posted not far from where Rafa Benitez lives with his wife and his daughters. It’s sinister, it’s reprehensible and the people responsible for it should be ashamed. They are a disgrace. pic.twitter.com/6prhZt16vX