«Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай». Возле дома Бенитеса, близкого к назначению в «Эвертон», появился баннер

Неизвестные разместили баннер возле дома испанского тренера Рафаэля Бенитеса в графстве Мерсисайд.

«Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай», – написано на баннере.

Бенитес, как ранее сообщалось, близок к назначению в и должен подписать контракт в ближайшее время.

С 2004 по 2010 год Бенитес работал с «Ливерпулем», в доме, около которого появился баннер, Бенитес жил вместе с женой и двумя дочерьми.