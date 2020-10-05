Месси сделал дубль за Аргентину впервые за 2 года. В 2019-м он забивал Никарагуа

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил два гола и отдал результативный пас в матче группового этапа Кубка Америки с Боливией (4:1).
Нападающий «Барселоны» сделал дубль за национальную команду впервые за два года.
7 августа 2019-го Месси забил два мяча в товарищеской игре с Никарагуа (5:1), проведя на поле лишь первый тайм.
В официальных турнирах Месси последний раз забивал не менее двух голов в октябре 2017 года. В матче квалификации ЧМ-2018 с Эквадором (3:1) он оформил хет-трик.
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