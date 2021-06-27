«Барселона» к гей-прайду поставила эмблему на радужном фоне на заставку в соцсетях

«Барселона» обновила фото в соцсетях.

Каталонский клуб поставил на заставку изображение эмблемы на радужном фоне в знак поддержки ЛГБТ. Также «Барселона» в своих аккаунтах в твиттере выложила изображение эмблемы клуба на радужном фоне с подписью «Pride2021».

Сегодня, 28 июня, в разных странах и городах мира, в частности, в Барселоне отмечается гей-прайд. Гей-прайд – акция, задачей которой является демонстрация существования в обществе ЛГБТ, поддержка толерантного отношения к ним, защита прав человека и гражданского равноправия для всех людей вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной идентичности.