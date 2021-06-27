Криштиану Роналду: «Португалия сделала все, чтобы защитить титул чемпионов Европы. Мы вернемся сильнее»

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мыслями после поражения в матче 1/8 финала Евро с Бельгией (0:1) и вылета команды из турнира.

«Мы не добились желаемого результата и покинули турнир раньше, чем хотели. Но мы гордимся своим путем. Мы сделали все, чтобы защитить титул чемпионов Европы. Эта команда доказала, что по-прежнему может доставить много радости португальцам.

Наши болельщики неутомимо поддерживали команду от начала до конца. Мы бежали и боролись за них, чтобы оправдать оказанное доверие. Не удалось добиться того, чего хотели, но мы выражаем искреннюю и глубокую благодарность.

Поздравляем Бельгию и удачи всем командам, остающимся в турнире. Что касается нас, мы вернемся сильнее», – написал Роналду в инстаграме.

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