Иан Райт: «Штрафные Роналду – что-то вроде мифа. Он подходит к мячу, и ничего не происходит»

Бывший форвард сборной Англии Иан Райт высказался о том, как нападающий исполняет штрафные удары.

«Сколько штрафных Роналду забил на самом деле? Я где-то читал, что он реализовал 1 удар из 50. Его штрафные – это что-то вроде мифа. Роналду подходит к мячу – смотрите все! И ничего не происходит.

У Куртуа было достаточно времени, чтобы увидеть мяч после удара Роналду со штрафного. Плюс это Роналду. Он не так часто забивает штрафные», – сказал Райт.

Роналду ни разу не забил со штрафного на чемпионатах Европы. Он бил 28 раз

Роналду пробил 52 штрафных за Португалию на Евро и ЧМ. У него один гол