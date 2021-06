Кейн и Нойер наденут ЛГБТ-повязки на матч Англия – Германия

Капитан сборной Англии Харри Кейн поучаствует в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Игрок «Тоттенхэма» наденет повязку в радужных цветах на матч 1/8 финала с Германией.

Немецкий вратарь также выйдет на игру с такой повязкой. Он уже делал это ранее во всех трех матчах группового этапа.

❤️🧡💛💚💙💜@HKane will join @DFB_Team’s Manuel Neuer in wearing a rainbow captain’s armband for tomorrow’s game at @wembleystadium to mark the end of Pride month, as the #ThreeLions stand in allyship with LGBTQ+ communities around the world. pic.twitter.com/ML8yEnz6Gn