Форвард сборной Аргентины Лионель Месси сделал дубль и отдал голевой пас в матче группового этапа Кубка Америки с Боливией (4:1).

Нападающий «Барселоны» провел 148-ю игру за национальную команду во всех турнирах, побив рекорд , на счету которого 147 матчей.

Подробнее статистика Месси – здесь.

Lionel Messi sits alone at the top 🔝 pic.twitter.com/UANqPBEyfo