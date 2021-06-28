Кубок Америки. Аргентина играет с Боливией, Уругвай против Парагвая

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В Бразилии продолжается Кубок Америки.

В заключительном туре группового этапа сборная Аргентины играет с Боливией, Уругвай встречается с Парагваем.

Кубок Америки

5-й тур

Группа А

Боливия – Аргентина
Дата проведения
29 июня, 03.00, «Арена Пантанал»
превью матча текстовый онлайн статистика
БоливияЛампе, Акин, Фернандес, Джузино, Бехарано, Вака, Сааведра, Сеспедес, Чура, Хустиниано, Альварес.
АргентинаАрмани, Монтиель, Пеццелья, Мартинес, Акунья, Родригес, Паласиос, Гомес, Корреа, Агуэро, Месси.

 

Уругвай – Парагвай
Дата проведения
29 июня, 03.00, «Энженьян»
превью матча текстовый онлайн статистика
УругвайМуслера, Винья, Годин, Хименес, Нандес, Бентанкур, Вальверде, де ла Крус, Весино, де Арраскаэта, Кавани.
ПарагвайСильва, Алонсо, Эспинола, Альдерете, Рохас, Вильясанти, Хименес, Альмирон, Самудио, Авалос, Ромеро.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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