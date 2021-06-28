Кубок Америки. Аргентина играет с Боливией, Уругвай против Парагвая

В Бразилии продолжается Кубок Америки.
В заключительном туре группового этапа сборная Аргентины играет с Боливией, Уругвай встречается с Парагваем.
5-й тур
Группа А
- Дата проведения
- 29 июня, 03.00, «Арена Пантанал»
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Боливия –
Лампе, Акин, Фернандес, Джузино, Бехарано, Вака, Сааведра, Сеспедес, Чура, Хустиниано, Альварес.
- Дата проведения
- 29 июня, 03.00, «Энженьян»
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Уругвай –
Муслера, Винья, Годин, Хименес, Нандес, Бентанкур, Вальверде, де ла Крус, Весино, де Арраскаэта, Кавани.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.