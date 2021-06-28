Кубок Америки. Аргентина играет с Боливией, Уругвай против Парагвая

В Бразилии продолжается Кубок Америки.

В заключительном туре группового этапа сборная Аргентины играет с Боливией, Уругвай встречается с Парагваем.

Кубок Америки

5-й тур

Группа А

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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