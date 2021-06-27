Министр спорта Франции порекомендовала болельщикам не ехать в Петербург на 1/4 финала из-за коронавируса

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню высказалась о возможном участии национальной сборной в четвертьфинальном матче в Санкт-Петербурге.

«Сложная ситуация для настоящих любителей футбола, которые хотят поддержать французскую команду. Но ситуация здравоохранения должна быть приоритетом.

В России подтверждается много случаев заражения коронавирусом. Нам нужно быть осторожными, и я бы посоветовала поболеть за них из Франции и ждать выхода в полуфинал, чтобы поддержать их там.

Если болельщики поедут в Санкт-Петербург из Бухареста, им нужно будет остаться на карантине по возвращении во Францию, что значит, что они могут пропустить полуфинал в Лондоне, если, конечно, команда туда выйдет.

На данный момент мы не нашли другого решения, поскольку перемещение болельщиков не является веской причиной для деловой поездки.

Возможно, потребуется сделать выбор: поддержать команду в четвертьфинале в Санкт-Петербурге или в полуфинале в Лондоне», – сказала Марасиняню.

Отметим, что сборной Франции в 1/8 финала предстоит сыграть со Швейцарией в Бухаресте. Победитель этой пары 2 июля сыграет в Санкт-Петербурге против сильнейшей команды в паре Хорватия – Испания.