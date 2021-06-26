Азар получил 7-ю травму за сезон. 6 из них – мышечные

Полузащитник получил травму в матче между сборными и Португалии (1:0) в 1/8 финала .

Это седьмое повреждение бельгийца в сезоне-2020/21. Шесть из них были мышечными. В пяти случаях из семи Азар травмировал правую ногу.

В «Реале» за прошлый сезон хавбек получил 6 травм. Также он выбывал из строя, когда заразился коронавирусом. В сумме футболист пропустил 182 дня, отыграв 21 матч из 52 возможных.

С полной статистикой 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.