Азар получил 7-ю травму за сезон. 6 из них – мышечные

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Бельгии по футболу травмы Евро-2020 Эден Азар Футбол

Полузащитник «Реала» Эден Азар получил травму в матче между сборными Бельгии и Португалии (1:0) в 1/8 финала Евро-2020.

Это седьмое повреждение бельгийца в сезоне-2020/21. Шесть из них были мышечными. В пяти случаях из семи Азар травмировал правую ногу.

В «Реале» за прошлый сезон хавбек получил 6 травм. Также он выбывал из строя, когда заразился коронавирусом. В сумме футболист пропустил 182 дня, отыграв 21 матч из 52 возможных.

С полной статистикой 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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