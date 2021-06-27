Хорватия – Испания. 1:2 – Аспиликуэта забил. Онлайн-трансляция

Сборная Испании в 1/8 финала Евро-2020 играет с Хорватией в Копенгагене.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
- Дата проведения
- 28 июня, 19.00, «Паркен»
- Голы:
- 1:0 – 20, автогол Педри, 1:1 – 38 Сарабия, 1:2 – 57 Аспиликуэта.
-
Хорватия –
Ливакович, Чалета-Цар, Гвардиол, Юранович, Вида, Ковачич, Модрич, Влашич, Брозович, Ребич (Оршич, 67), Петкович (Крамарич, 46).
-
Испания –
Унаи Симон, Гайя, Аспиликуэта, Лапорт, Эрик Гарсия (Пау Торрес, 72), Сарабия (Ольмо, 72), Коке, Педри, Бускетс, Ферран Торрес, Мората.
- Предупреждение:
- Брозович (73).