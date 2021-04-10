ФНС заблокировала два счета компании Татьяны Навки, которая занимается ледовыми шоу

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Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала два счета компании Татьяны Навки, которая занимается прокатом ледовых шоу.

ФНС заблокировала два счета компании «Н-Айс» в банке ВТБ 29 марта и 14 апреля. Причина блокировки – «непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 10 дней после установленного срока».

«Н-Айс» была создана 10 ноября 2020 года. Навка является единственным ее владельцем и генеральным директором.

Навка сообщала, что компания будет заниматься прокатом ледовых шоу и мероприятиями, связанными с фигурным катанием. Однако в регистрационных документах основным направлением работы «Н-Айс» указана «деятельность заказчика-застройщика и генерального подрядчика».

Кроме того, фирма может заниматься разработкой строительных проектов, строительством жилых и нежилых зданий, арендой, ремонтом машин, общественным питанием, общей врачебной практикой и спортивной деятельностью.

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