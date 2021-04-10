ФНС заблокировала два счета компании Татьяны Навки, которая занимается ледовыми шоу

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала два счета компании Татьяны Навки, которая занимается прокатом ледовых шоу.

ФНС заблокировала два счета компании «Н-Айс» в банке ВТБ 29 марта и 14 апреля. Причина блокировки – «непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 10 дней после установленного срока».

«Н-Айс» была создана 10 ноября 2020 года. Навка является единственным ее владельцем и генеральным директором.

Навка сообщала, что компания будет заниматься прокатом ледовых шоу и мероприятиями, связанными с фигурным катанием. Однако в регистрационных документах основным направлением работы «Н-Айс» указана «деятельность заказчика-застройщика и генерального подрядчика».

Кроме того, фирма может заниматься разработкой строительных проектов, строительством жилых и нежилых зданий, арендой, ремонтом машин, общественным питанием, общей врачебной практикой и спортивной деятельностью.

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