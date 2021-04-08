УЕФА предложил клубам АПЛ большие деньги за отказ от Суперлиги (Mundo Deportivo)

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УЕФА использовал финансовые инструменты для того, чтобы убедить английские клубы отказаться от участия в Суперлиге.

Как сообщает Mundo Deportivo, организация предложила значительную сумму денег командам АПЛ за выход из нового турнира. При этом аналогичного предложения испанским командам не делалось.

Клубы Ла Лиги убеждены, что это временный шаг, а не окончательный отказ от проекта, и масштабы Суперлиги заставят английские клубы вернуться в состав участников.

«Барселона» и «Реал», по заверением источника, спокойны и уверены, что для выживания необходимо настаивать на организации Суперлиги.

«МЮ», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» объявили о выходе из Суперлиги

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