Касаткина об однополых отношениях: «Для меня это ок. Наверное, с девушкой все-таки коннекшн более коннектный»

Бывшая 10-я ракетка мира в интервью Sports.ru прокомментировала однополые отношения в WTA-туре и женское внимание к себе.

– Девочкам в туре достаточно сложно найти себе вторую половинку: вы много зарабатываете, поэтому не каждый молодой человек может соответствовать вашему уровню доходов, и вообще вы не бываете на одном месте. Не кажется ли тебе, что еще и в связи с тем, что девушке нужна любовь, поддержка, интимность, в женском теннисе появляются пары девушек с девушками? Такая история: главное – не быть одной.

– Каждый кейс разный. Возможно, да, потому что я знаю людей, которые просто не могут быть одни. Им постоянно нужны отношения. Некоторые, наверное, просто встретили человека, который им так сильно нравится, и тоже решили быть в отношениях.

– Почему в спорте так мало каминг-аутов? Мне кажется, девочки все-таки побольше говорят о своих отношениях, у ребят буквально несколько примеров можно вспомнить. Но все равно на порядок меньше, чем условные артисты, певцы – люди культуры, шоу-бизнеса. Почему в спорте это не принято?

– Мне сложно на это ответить, учитывая, что у нас в России и вообще в мире это воспринимается в штыки. В Европе да, этого меньше, более толерантные люди. А так в мире вообще это до сих пор не очень воспринимается. Поэтому многие просто боятся осуждения, боятся потерять рекламные контракты, например. Причин очень много, но те, кто об этом говорит, молодцы, безусловно. Зачем скрывать то, какой ты есть?

– Ты рассказывала, что проявляли внимание девчонки, но не теннисистки. Ты несколько это раз подчеркнула – что секс с соперницей под запретом, вид спорта очень конкурентный. И, в принципе, тебе интересна сама эта структура – познать обе стороны. Ты можешь сравнить внимание мужчины и женщины к себе, оно разное?

– Конечно, разное. Женщины получше знают, как закинуть удочки правильно (смеется), как зацепить. Знают, как что работает, психологию. Естественно, девушка лучше знает, что нужно девушке.

– Что тебе комфортнее, что интереснее?

– Хороший вопрос, я пока в познании. Как я уже сказала, и там, и там плюсы. Почему бы и нет?

– Отношения с девушкой – это ок для тебя?

– Ок. Наверное, с девушкой все-таки коннекшн более коннектный – лучше друг понимаете. Все-таки между мужчиной и женщиной есть очень много недопониманий. Я думаю, между женщинами их меньше. В эмоциональном плане тоже: все-таки женщины более эмоциональные, и на уровне эмоций, я думаю, понимают друг друга лучше.

– А важно для тебя определить, кто ты?

– Конечно, хотелось бы понимать себя лучше, точно знать, чего я хочу.

Естественно, хочется знать. Наверное, я никогда не буду точно, на 100% знать, кто я и что мне нужно. Но хотя бы по чуть-чуть себя каждый день узнавать было бы прикольно. Я, не знаю, спроси меня через пару лет, я тебе отвечу (смеется).

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