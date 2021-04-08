Гвардиола о Суперлиге: «Спорт – это не спорт, если нет связи между результатом и усилиями»

Главный тренер высказался о создании Суперлиги.

«Сити» – один из 12 клубов-основателей турнира.

«Я узнал об этом за несколько часов до официального объявления, как и большинство моих коллег. Мне сказали, что выпускают заявление. И вот его выпустили, но никто не проясняет детали того, что будет создано.

Президенты клубов могут сказать более четко о том, куда движется футбол. У нас нет всей информации, мы в неудобном положении. Я могу высказать только свое мнение, но не больше.

Я бы с радостью посмотрел, как президент комитета выходит и говорит всему миру, как мы пришли к этому решению. Я поддерживаю свой клуб. Мне нравится быть его частью. Но у меня есть свое мнение. На данный момент это просто заявление. Вот поэтому тренеры и в неудобном положении.

Как я говорил, я не располагаю всей информацией. [Знаю] лишь немного. Если вы спросите меня, почему именно эти команды выбрали для участия в будущем в гипотетическом турнире... Спорт – это не спорт, когда не существует взаимосвязи между прилагаемыми усилиями и результатом.

Если успех гарантирован или не имеет значения, проигрываешь ты или нет – это не спорт. Я много раз говорил, что хочу видеть успешную Премьер-лигу, а не одну команду на вершине.

Я не знаю, изменится ли заявление, будут ли 4-5 команд вылетать. Нет, потому что это эмбрион, который еще не дышит. Это просто заявление. Это реальность. Мы будем играть в чемпионов на следующей неделе и постараемся дойти до финала в следующем сезоне. Мы хотим играть в Европе, потому что мы этого заслуживаем.

Это общемировая проблема. Нужно, чтобы прояснили, почему выбрали именно эти команды, а не другие, как, например, , у которого 4 или 5 Кубков чемпионов. Они должны прояснить это.

На данный момент облажался. Им нужно было донести всю информацию. Мы бились за 5 замен в тяжелейший сезон из-за пандемии, люди бились за себя. У каждого в этом положении проблемы.

Они должны прояснить, какой шаг будет следующим. И тогда люди решат, что делать. До этого нам нужно держаться вместе. Но в то же время не нужно быть циниками. Каждый за себя. за себя, УЕФА тоже за себя.

Сейчас, в самую важную часть сезона, когда мы боремся за трофеи, не мог играть против , потому что получил травму в матче сборных. УЕФА решил так, потому что это их бизнес. Левандовски мог не играть. Каждый за себя», – сказал Гвардиола.