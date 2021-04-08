«Спартак» поддержал Хачатурянца после отстранения Вилкова: «Убеждены, что жесткие решения помогут навести порядок»

высказался о деятельности председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца и высказал ему поддержку после отстранения арбитра .

«ФК «Спартак-Москва» заявляет о полной поддержке председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

Мы убеждены, что последние жесткие решения, принятые Ашотом Рафаиловичем после ряда очередных скандалов, должны помочь навести порядок в российском судействе.

Знаем, что политика, проводимая комитетом, поддерживается другими российскими футбольными клубами.

Желаем Ашоту Рафаиловичу и дальше добиваться прогресса в этом сложном и очень важном вопросе!» – говорится в заявлении.