«Спартак» поддержал Хачатурянца после отстранения Вилкова: «Убеждены, что жесткие решения помогут навести порядок»

«Спартак» высказался о деятельности председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца и высказал ему поддержку после отстранения арбитра Михаила Вилкова.
«ФК «Спартак-Москва» заявляет о полной поддержке председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
Мы убеждены, что последние жесткие решения, принятые Ашотом Рафаиловичем после ряда очередных скандалов, должны помочь навести порядок в российском судействе.
Знаем, что политика, проводимая комитетом, поддерживается другими российскими футбольными клубами.
Желаем Ашоту Рафаиловичу и дальше добиваться прогресса в этом сложном и очень важном вопросе!» – говорится в заявлении.