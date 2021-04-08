«Спартак» поддержал Хачатурянца после отстранения Вилкова: «Убеждены, что жесткие решения помогут навести порядок»

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС судьи Михаил Вилков Ашот Хачатурянц Футбол

«Спартак» высказался о деятельности председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца и высказал ему поддержку после отстранения арбитра Михаила Вилкова.

«ФК «Спартак-Москва» заявляет о полной поддержке председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

Мы убеждены, что последние жесткие решения, принятые Ашотом Рафаиловичем после ряда очередных скандалов, должны помочь навести порядок в российском судействе.

Знаем, что политика, проводимая комитетом, поддерживается другими российскими футбольными клубами. 

Желаем Ашоту Рафаиловичу и дальше добиваться прогресса в этом сложном и очень важном вопросе!» – говорится в заявлении.

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