«Ман Сити» выходит из Суперлиги вслед за «Челси»

«Манчестер Сити» планирует отказаться от участия в .

Манчестерский клуб последует примеру и выйдет из числа участников турнира. Если примет такое решение, то, вероятно, Суперлигу ждет крах, пишет The Telegraph.

Ранее стало известно, что «Челси» готовит документы о выходе из Суперлиги.

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