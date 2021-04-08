«Ман Сити» выходит из Суперлиги вслед за «Челси»

«Манчестер Сити» планирует отказаться от участия в Суперлиге Европы.
Манчестерский клуб последует примеру «Челси» и выйдет из числа участников турнира. Если «Ман Сити» примет такое решение, то, вероятно, Суперлигу ждет крах, пишет The Telegraph.
Ранее стало известно, что «Челси» готовит документы о выходе из Суперлиги.
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