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    НБА. «Новый Орлеан» примет «Бруклин», «Портленд» – «Клипперс» и другие матчи

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    Во вторник, 20 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

    «Новый Орлеан» Зайона примет «Бруклин» Ирвинга и Дюрэнта.

    «Портленд» встретится на своей площадке с «Клипперс».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Новый Орлеан – Бруклин
    Дата проведения
    21 апреля, 02.30, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Нью-Йорк – Шарлотт
    Дата проведения
    21 апреля, 02.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Атланта – Орландо
    Дата проведения
    21 апреля, 02.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Миннесота
    Дата проведения
    21 апреля, 05.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    Портленд – Клипперс
    Дата проведения
    21 апреля, 05.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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