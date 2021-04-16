НБА. «Новый Орлеан» примет «Бруклин», «Портленд» – «Клипперс» и другие матчи

Во вторник, 20 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

Зайона примет «Бруклин» Ирвинга и Дюрэнта.

встретится на своей площадке с .

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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