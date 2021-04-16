НБА. «Новый Орлеан» примет «Бруклин», «Портленд» – «Клипперс» и другие матчи

Во вторник, 20 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.
«Новый Орлеан» Зайона примет «Бруклин» Ирвинга и Дюрэнта.
«Портленд» встретится на своей площадке с «Клипперс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 апреля, 02.30, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 21 апреля, 02.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 21 апреля, 02.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 21 апреля, 05.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 21 апреля, 05.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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