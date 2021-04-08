«МЮ», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» объявили о выходе из Суперлиги

«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм» объявили об отказе от участия в Суперлиге Европы.

«Мы услышали ваши голоса и голоса широкой футбольной общественности и приняли решение отказаться от участия в Суперлиге. Мы ошиблись и просим за это прощения», – сказано в заявлении «Арсенала».

«Ливерпуль» подтверждает, что прекращает участие в планах по созданию Суперлиги», – отмечается в твиттере мерсисайдцев.

«Мы не будем принимать участия в Суперлиге Европы», – говорится в сообщении «МЮ».

«Подтверждаем, что официально начали процедуру выхода из группы, разрабатывающей предложения для Суперлиги Европы», – написано в заявлении «шпор».

Ранее о намерении выйти из Суперлиги заявил «Манчестер Сити». С официальным заявлением из представителей АПЛ пока не выступил только «Челси».

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