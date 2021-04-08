«МЮ», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» объявили о выходе из Суперлиги

«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм» объявили об отказе от участия в Суперлиге Европы.
«Мы услышали ваши голоса и голоса широкой футбольной общественности и приняли решение отказаться от участия в Суперлиге. Мы ошиблись и просим за это прощения», – сказано в заявлении «Арсенала».
«Ливерпуль» подтверждает, что прекращает участие в планах по созданию Суперлиги», – отмечается в твиттере мерсисайдцев.
«Мы не будем принимать участия в Суперлиге Европы», – говорится в сообщении «МЮ».
«Подтверждаем, что официально начали процедуру выхода из группы, разрабатывающей предложения для Суперлиги Европы», – написано в заявлении «шпор».
Ранее о намерении выйти из Суперлиги заявил «Манчестер Сити». С официальным заявлением из представителей АПЛ пока не выступил только «Челси».
Перес о выходе «Челси» и «Сити» из Суперлиги: «Не волнует. Убежден, что «Бавария» и «ПСЖ» присоединятся к нам»