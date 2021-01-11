Карл-Хайнц Румменигге: «Бавария» не участвует в Суперлиге, мы солидарны с Бундеслигой. ЛЧ – лучший клубный турнир мира»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге выступил с заявлением относительно создания Суперлиги Европы.
«От лица совета директоров я могу прямо заявить, что «Бавария» не принимает участия в Суперлиге. «Бавария» солидарна с Бундеслигой. Представлять Германию в Лиге чемпионов всегда было и остается большим удовольствием для нас.
Мы до сих пор с любовью вспоминаем победу в Лиге чемпионов в Лиссабоне в 2020 году. Это очень счастливый момент, который мы никогда не забудем. По мнению «Баварии», Лига чемпионов – это лучший клубный турнир мира», – сказал Румменигге.
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