Володин наградил Черчесова и сборную России медалями «За высокие спортивные достижения на ЧМ-2018»

Сборная России и ее главный тренер Станислав Черчесов получили от председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина почетную грамоту и медаль «За высокие спортивные достижения на чемпионате мира по футболу 2018 года».
«Благодарю Государственную думу и ее председателя Вячеслава Володина за оценку нашей игры на домашнем ЧМ. В футболе очень важно выигрывать трофеи и завоевывать награды. Три года назад нам это сделать не удалось. Но, как я уже неоднократно говорил, по эмоциям и самоотдаче сборная России была на высоте и не оставила равнодушными своих многочисленных болельщиков.
Этот турнир мы будем вспоминать еще долго. Но сейчас все наши мысли о новом крупном соревновании – Евро-2020», – сказал Черчесов.
Изображение: телеграм сборной России
Россия на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, где по пенальти уступила команде Хорватии.