Володин наградил Черчесова и сборную России медалями «За высокие спортивные достижения на ЧМ-2018»

и ее главный тренер получили от председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина почетную грамоту и медаль «За высокие спортивные достижения на чемпионате мира по футболу 2018 года».

«Благодарю Государственную думу и ее председателя Вячеслава Володина за оценку нашей игры на домашнем ЧМ. В футболе очень важно выигрывать трофеи и завоевывать награды. Три года назад нам это сделать не удалось. Но, как я уже неоднократно говорил, по эмоциям и самоотдаче сборная России была на высоте и не оставила равнодушными своих многочисленных болельщиков.

Этот турнир мы будем вспоминать еще долго. Но сейчас все наши мысли о новом крупном соревновании – Евро-2020», – сказал Черчесов.

Изображение: телеграм сборной России

Россия на дошла до четвертьфинала, где по пенальти уступила команде Хорватии.