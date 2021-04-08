«Челси» выходит из Суперлиги и уже готовит документы для этого

«Челси» планирует отказаться от участия в Суперлиге Европы.

Лондонский клуб готовит документы с целью выйти из состава участников нового турнира.

Ранее сообщалось, что болельщики клуба организовали протестную акцию у стадиона «Стэмфорд Бридж», в связи с чем к ним вышел технический советник «Челси» Петр Чех.

«Челси» – один из 12 клубов-основателей Суперлиги, о создании которой было объявлено всего два дня назад.

В клубах Суперлиги полыхает: тренеры и игроки против, из «Сити», «Ливерпуля» и «Челси» инсайды о выходе из проекта