«Такие судьи, как Вилков, порочат честь российского футбола». Президент «Ростова» Арутюнянц поддержал Хачатурянца

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поддержал главу судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца в связи с отстранением арбитра .

«Изначально мы поддерживали и надеялись, что в судейском вопросе будет прогресс. Мы видим реальные поступки и желание навести порядок. Руководство РФС – президент Дюков Александр Валерьевич и глава судейского комитета Хачатурянц Ашот Рафаилович – проводят сложную реформу, которая необходима для всего российского футбола.

Дело даже не в матче – , давайте говорить о футболе и судействе в целом, в масштабах всей нашей страны. Такие судьи, как Вилков, не должны работать в нашем чемпионате, потому что именно они тормозят его развитие, понижают привлекательность и порочат честь российского футбола.

Мы все выступаем за честное судейство и считаем, что победы надо добывать по спортивному принципу. Я уверен, что российский футбол должен сделать шаг вперед, получить необходимый импульс к развитию.

Мы должны прогрессировать и выйти на качественно другой уровень. Для этого нужны кардинальные меры и принципиальные решения. Сегодня мы видим, что необходимая работа ведётся, и мы полностью это поддерживаем», – заявил .

Клуб также опубликовал на сайте заявление со словами поддержки Хачатурянца.

«Футбольный клуб «Ростов» выражает благодарность и полную поддержку Ашоту Рафаиловичу Хачатурянцу в его искренних попытках навести порядок в судействе нашего футбола. За чередой судейских скандалов в РПЛ последовали достаточно жесткие решения со стороны руководства судейского комитета РФС.

ФК «Ростов» полностью поддерживает политику, проводимую Ашотом Рафаиловичем. Мы доверяем решениям главы судейского комитета и не понаслышке знаем, что его позиция и точка зрения пользуется авторитетом и поддержкой среди российских футбольных клубов.

Для нашего клуба очевидно, что проблемы судейства в российском футболе копились несколько десятилетий – их нельзя исправить за один день. Прогресс в решении этих проблем мы видим. Поэтому и доверяем», – говорится в публикации.