«Барселона» еще не входила в Суперлигу. Для такого решения нужно одобрение членов клуба

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«Барселона» еще не вошла в состав участников Суперлиги Европы.

По информации TV3, каталонскому клубу требуется получить одобрение от кулес для принятия такого решения. Только после того, как члены «Барсы» проголосуют «за», клуб может стать участником Суперлиги.

В документе, который подписал президент «Барсы» Жоан Лапорта, есть специальный пункт, который защищает каталонцев от штрафов за выход из турнира в случае, если члены клуба проголосуют против участия в Суперлиге.

Ранее стало известно, что сегодня 12 клубов-основателей Суперлиги обсудят закрытие турнира после того, как «Челси», «Манчестер Сити» и «Атлетико» решили выйти из состава его участников.

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